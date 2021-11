Ponořit se do tmy a objevit nové úhly pohledu. Poslepu se dotknout netušených křivek. Bezostyšně přičichnout, lačně ochutnat, drze zaslechnout i to, co se v záři reflektorů neříká. A nakonec zjistit, co je ono světlo na konci tunelu, které ani největší temnota nepohltí.

Peněženka/pouzdro na řetízku Caro mini, Dior Peněženka 8500 Kč, sešit 2000 Kč a pero Montblanc StarWalker UltraBlack Parfém Azabache, Pigmentarium Parfém Nuit de Feu, Louis Vuitton Kabelka Mini chain bag, Cartier Decor styling: Klára Tománková