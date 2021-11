Za padesát tisíc si můžete koupit leccos. Výkonný počítač. Pěkné hodinky. Starší auto. Anebo taky toaletní papír. A to ještě takový, který vám na záchodě bude úplně k ničemu. Existuje totiž jen v digitálním světě jako NFT.

Přijde vám to bizarní? Tak si zvykejte. S rozmachem fenoménu non-fungible tokens, který letos hýbe světem technologií i umění, přibývá obskurních položek, které si lze pořídit. O NFT se mluví i v hlavním rozhovoru tohoto čísla, tak jen stručně: jde o zkráceninu pro nezastupitelné tokeny a dají se použít k jasnému prokázání vlastnictví zboží v digitálním prostoru. Zjednodušeně si je lze představit třeba jako sběratelské kartičky. Před třemi lety měl trh s NFT hodnotu 42 milionů dolarů, letos ve třetím čtvrtletí vystoupal už na 10,7 miliardy dolarů!

A tak se k němu obrací pozornost celého světa, uplatňuje se v různých oborech a všímají si ho i velké značky a celebrity. Režisér Quentin Tarantino nedávno prohlásil, že vydraží sedm tajemství ohledně ikonického filmu Pulp Fiction jako NFT, půjde o ručně psané kusy scénáře, Tarantinův audiokomentář nebo různé vizuální návrhy.

Jako NFT už se prodává i parfém. Stvořil ho německý start-up Look Labs. Ten nabízí zdánlivě klasickou vůni Cyber Eau de Parfum, která ukrývá složky jalovce, citronu, bergamotu a pepře v elegantním flakonu s červenými OLED světly. Zároveň však tvůrci pomocí infračervené spektroskopie rozložili jednotlivé vrstvy parfému, flakonu a etikety a připravili z nich deset digitálních obrázků.

Abyste mohli nabízet NFT, nemusíte pokaždé vytvořit něco speciálního. Stačí mít fantazii, jako chorvatská tenistka Oleksandra Oliynyková. Ta prodala za tři etherea část své pravé paže a ramena o velikosti 15 x 8 centimetrů. Kupec má doživotní právo k jejímu „používání“, může prostor buď přeprodat, nebo na něm nechat něco vytetovat.

Ohromné možnosti skýtá i jídlo. Na snímku nahoře vidíte GIF s tématem tacos, který prodával fastfoodový řetězec Taco Bell, Pringles zase představili novou příchuť CryptoCrisp, dostupnou jen v podobě obrázku NFT, a osmnáctiletý kuchař Logan Guleff nabídl k dražbě zážitkovou večeři s grilovanými ústřicemi, divokým lososem či citronovou zmrzlinou. Opět s tím háčkem, že byla jen digitální, ve skutečnosti tedy kupující mohli získat video s obrázky těchto pokrmů.

No a pak je tu ten toaletní papír. Dražila ho značka Charmin a okamžitě tím vzbudila zájem – příhozy rostly až do desetitisíců. Může se vám to vše zdát úsměvné, ale dle mnohých expertů se blíží doba, kdy se naše životy přesunou do virtuálního světa. A tam může být taková komodita stejně neocenitelná jako v nám dobře známém světě před monitorem.