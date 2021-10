Poprvé švýcarská firma Rado představila své hodinky řady Captain Cook téměř před šedesáti lety. Teď přichází s novým modelem a vsadila na bronz, který ladně doplňuje keramiku, a přesto ale zůstává věrný původním tvarům. Otočná luneta, laserem vyryté indexy vyplněné luminiscenční barvou a zadní dýnko ukrývající Rado Calibre 763, který poskytuje 80hodinovou rezervu. Velkou změnou je barva, po zemitě zelené, hnědé a matně modré přichází osobitá verze v burgundském odstínu. Právě červené odstíny jsou při použití keramiky ve výrobě nejsložitější, o to působivější ale na zápěstí jsou. Doslova lákají na cestu za podzimním dobrodružstvím.

To ale není jediná novinka, další modely Captain Cook získaly jednolité pouzdro z high‑tech keramiky, která je ještě odolnější než kdykoli předtím, a prémiový kalibr Rado R734 s technologií ochraňující před případným zmagnetováním. Černě zabarvené safírové sklo chrání číselník i zadní průhled do pouzdra, kudy můžete pozorovat skeletovaný strojek. Nabízí hned několik variant provedení, od barev, materiálu řemínku až po velikost, zblízka je můžete prozkoumat v Klenotnictví Dušák. A když už tam budete, nechte se strhnout i ultratenkými hodinkami True Thinline, které letos dostaly nové barvy i květinové vzory. Zvlášť zajímavý je minimalistický bílobílý model s matným safírovým sklíčkem, pod kterým musíte trochu hledat ručičky. Navrhla ho Nizozemka Lidewij Edelkoortová, která desítky let úspěšně předpovídá trendy, a pojmenovala ho Stillness – a vy při pohledu na ciferník opravdu máte pocit klidu a ticha.

Foto: archiv značky