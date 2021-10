Space Of Space

Foto: archiv značky

Jeden je architekt, druhý byznysmen. Bratři Jakub a Martin Klimešové vyrostli v rodině obchodníků s práškovými barvami a víra v jejich potenciál je dovedla až k založení vlastní značky v roce 2020. Nábytek z ohýbaného kovu je finišován právě práškovým lakováním, díky kterému získává matný a na dotyk příjemný efekt. Zaoblené stolky, servírovací podnos i stolní organizér balancují mezi barevnou hravostí a funkčním purismem tak, aby sloužily dlouhá léta a zároveň vás v interiéru nikdy nepřestaly bavit.

„Při navrhování se často inspiruji architektonickými detaily, jako jsou kliky od dveří, zábradlí nebo obrubníky. Ke konkrétním nápadům pak přicházím většinou z vlastní potřeby, například uspořádat pracovní stůl. Do budoucna bych rád portfolio postupně doplňoval a tvořil tak ucelené série pro domácnosti a kanceláře,“ prozrazuje Jakub Klimeš. Se svým konferenčním stolkem Jupiter letos zaujal i porotu v mezinárodním ocenění Dezeen Awards 2021, která poslala Space of Space do užšího výběru. Poprvé se bratři letos představí i na Designbloku v rámci Openstudia a těšit se můžeme i na čerstvé novinky jako hliníkový odpadkový koš, stojan na tužky a papírové utěrky.

www.spaceofspace.cz

Futuro Studio

Foto: archiv značky

Tenké listy dřeva neboli dýhu krájí na malé dílky a ručně je skládají do rozmanitých vzorů a motivů, které aplikují na nábytek. Společné studio započali Michal Princ a Jiří Gelnar v Ostravě před čtyřmi lety a zpočátku se věnovali navrhování a vyrábění podle přání zákazníků. Teď už si ale vyrábí jen to, po čem touží oni sami. Jejich kusy najdete v domovech, divadlech, kavárnách, hotelech, ale třeba také na zámku a doputovaly i do Německa, Británie a přes oceán do Spojených států.

Mezi jejich „signature“ výrobky patří hlavně roletová komoda Rolleta, na které spolupracovali s českými grand designéry Herrmann & Coufal a která získala i četné nominace na ocenění za design. Druhým je šachový stolek Trojan, který naopak baví hlavně zahraniční zákazníky. „Milujeme hledání cest, jak vyrobit nevyrobitelné, a stejně tak jsme fascinováni moderními technologiemi, které využíváme v naší tvorbě,“ říkají. Společně se zmíněným duem designérů a Českou zemědělskou univerzitou tak už několik let pracují na využití vyprodukovaného dřevěného odpadu a jeho přetavení ve 100% ekologický materiál. A to pomocí houby, která myceliovými vlákny masu proroste a spojí. Nový výrobek představí na letošním Designbloku.

www.futurostudio.cz

Teak Peak

Foto: archiv značky

Dřeviny z šumavských hvozdů, jihočeský řemeslný um a mladistvá energie. Roman Podlaha a Diana Dušková začali nejprve přeprodejem svých oblíbených dodavatelů, protože však jejich rodiny měly vazby na truhlářské prostředí, brzy je dostihlo pomyšlení na obnovení místní nábytkářské tradice a vlastní tvorbu. Ta je silně inspirovaná severskými, potažmo japonskými estetickými koncepty. „Zásadní je pro nás střídmost a stylová jednota. Zároveň se snažíme, abychom nespadali do jednoho směru, ale abychom vytvářeli nadčasové kousky, které dokážou být plnohodnotnou součástí jak prvorepublikového interiéru, tak striktní moderny,“ říkají.

Mezi jejich nejoblíbenější kus patří komoda nejen na vinylové desky nazvaná Johannes no. 3. Má klasické posuvné dveře a pyšní se nádherným dubovým dřevem bez jakéhokoliv domořování. Vyberete si ale i baculaté stoličky, které vypadají jako ze zahraničních vintage obchůdků, poctivý pracovní stůl nebo třeba lněný textil s autorským potiskem. „Každým krokem usilujeme o návrat kreativního a podnikatelského sebevědomí do našich končin, malých dílen, ateliérů a domovů. Podporujeme radost z vlastní práce,“ dodává tvůrčí duo. Romanův táta tak třeba brousí desky na stolky a křehkou keramiku tu umně točí pan Petr.

www.teakpeak.cz

Plody Work

Foto: archiv značky

Zlínský projekt Veroniky Zelezníkové a Roberta Urbana vznikl jako touha vyvolat v lidech zamyšlení nad tím, čím se obklopují nejen doma, ale i ve veřejném prostoru. Multifunkční, racionální konstrukce důvtipně mění objemy a tvary podle potřeby a možností. Plody jejich práce tak sebevědomě zaujmou místo stejně dobře v interiéru bytu i v galerii.

„Naše první kusy vznikaly při zařizování společného bydlení. Chtěli jsme nejen kreslit a navrhovat věci digitálně, ale vyzkoušet si i celý proces uvedení do výroby. Měli jsme štěstí, že jsme našli oporu v truhlářské dílně Sosone, kde nám dali šanci učit se, tvořit a založit společný zlínský ateliér a showroom pro.story,“ říká Veronika, která je také jednou ze zakladatelek centra kreativních průmyslů UPPER a hlavně vítězka Designbloku 2019 v kategorii šperk se svou značkou Želé jewellery. S Plody Works pak bylo duo v roce 2021 nominováno na ocenění EDIDA v kategorii nejlepší nábytek pod hlavičkou Elle Decoration Czech a postoupilo do finále Slovenské národní ceny za Design. Výrazným kusem je třeba lavice Circle, modulární kruhový systém, kdy je každý kus možné spojit a měnit v různé tvary a kompozice. Ať už je to vlna nebo kruh.

www.plody.work

Budu

Foto: archiv značky

Anna a Adam Antošovi mluvili o společné značce roky, teprve lockdown je ale nakopl a pustili se do toho. Mezi čtyřmi stěnami měli totiž mnohem větší nutkání kultivovat prostor kolem sebe a stejné pocity pozorovali i u svých známých. Protože je Adam vyučený truhlář, rozhodli se začít vyrábět kvalitní lokální nábytek, který si sami navrhují. Inspirují se zejména skandinávským a japonským designem.

„Do prostoru přináší klid a harmonii a současně je vysoce funkční. Každý kus našeho nábytku může být solitérem, ale díky minimalistickému designu zapadne i do místností zabydlených. Specifický je pro nás ručně dělaný ratanový výplet, který my osobně v interiéru milujeme,“ říká Anna. Ten najdete třeba na konferenčním stolku, kde slouží jako odkládací plocha v kombinaci s oválnou deskou z masivního dubu. V portfoliu mají také poličky a boxy na květiny i knihy, věšáky, jídelní stůl a brzy představí i lavici a stoličky. Dřevo berou výhradně z českých lesů a všechen nábytek vyrábí ručně ve vlastní dílně v Praze. V plánu teď prý je hlavně spustit e‑shop, do té doby Budu najdete jen na Instagramu.

www.instagram.com/budu_cz