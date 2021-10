Pokud mám na pražské scéně vytáhnout jeden projekt, který expandoval, a to i během covidu, bude to parta KRO kolem Vojtěcha Václavíka. Ten sbíral zkušenosti ve skandinávské Fauně, pak šéfkuchařil v Hergertově cihelně. Osamostatnil se, otevřel na Jiřáku KRO Kitchen a dokonale spojil to, co se naučil, s tím, co je teď na bistro scéně trendy, a tím, co Praze doteď chybělo. Pěkná, rafinovaná, kuchařsky vynalézavá jídla, která jsou překvapivá, přitažlivá a cenově dostupná. Úžasně pracuje s masem, ať už je to kuřecí nebo vepřové, však ta inspirace je právě z norských rotisserií, ale dokonalé jsou i vegetariánské chody.

KRO Bistro & bar Sokolovská 79, Praha 8

@krokitchen

Pak otevřel další skvělá místa: KRO Bakery a KRO Coffee. A tak se dalo očekávat, že podobný poprask na nadupané karlínské laguně vyvolá i KRO Bistro & Bar, kde v kuchyni kraluje Václav Kršňák, který působil třeba v Café Savoy. Barové sekci velí Pavel Sochor se zkušenostmi z britského baru Panda & Sons. Hlavní položkou na menu jsou kuřata, potírají je jerk marinádou inspirovanou jamajskou kuchyní, která kromě vlastní směsi koření obsahuje limetkovou šťávu a kůru, jarní cibulku, nové koření a papričky habañeros. Zkuste i pečené hovězí s houbovou omáčkou a fermentovanými bramborovými plackami! A zase, opravdové bomby tu jsou bezmasé chody, vyrábí si domácí tempeh z cizrny a hrachu, krásně ho pak opečou a servírují s celerovým pyré a ostružinami.

KRO Bistro & bar

A ke každému chodu si dejte jiný drink, ať už je to twist na Daiquiri, Cosmopolitan nebo Old Fashioned. Poslední jmenovaný kombinuje bourbon infuzovaný přepuštěným máslem, koňak Martell, vermut a domácí miso. Zajímavá je i variace na Cosmopolitan s piscem místo tradiční vodky, ozdobená aromatickou bublinou. KRO prostě jede!

tip: pečené hovězí s houbovou omáčkou a fermentovanými bramborovými plackami

Lukáš Hejlík je gastronomický nadšenec a autor knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.