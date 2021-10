Víceméně náhodou jsem si loni koupil limitky poměrně nové italské značky hodinek Unimatic za 18 tisíc korun. Koncem minulého roku mi za ně sběratelé nabízeli už 50 tisíc korun. Totéž se vám může stát s hodinkami značek Omega či Rolex. A pokud se díváme do kategorie vintage, zcela určitě se vám vyplatí investovat do značky Breitling, protože modely, které před dvěma lety stály 150 tisíc korun, dnes lehce prodáte za dvojnásobek. Můj osobní tip je, že za pár let se to může dít i s hodinkami Gallet, proto jsem si jich pořídil hned několik.

Pandemie výrazně poznamenala hodinkový trh, který po stabilním desetiletí zaznamenal výrazný propad. Počet prodaných hodinek klesl o 33 procent, pozornost se ale stočila k dražším hodinkám. Trhu švýcarských hodinek neohroženě kraluje Rolex s odhadovaným 25procentním podílem, za ním se drží Omega a Cartier, a dobře se daří i značkám Patek Philippe, Audemars Piguet nebo Breitling, který pod novým vedením zažívá velkou renesanci. Nejžádanější modely těchto značek jsou dlouhodobě nedostupné a pořadníky na ně se neustále prodlužují. To se samozřejmě promítá i do prémiových cen na trhu z druhé ruky i na růstu stále populárnějšího trhu vintage hodinek.

Autor je spoluzakladatel slovenské kreativní reklamní agentury THIS IS Locci a momentálně řídí CX platformu Staffino, kterou využívají firmy v 33 zemích světa. Je manželem úžasné ženy a otcem dvou neméně úžasných dětí. Sbírá vintage hodinky s netradičními komplikacemi a píše (nejen) o nich už tři roky v pravidelné rubrice na Fratellowatches.com, jednom z předních světových hodinkových magazínů, a na svém instagramovém účtu rosputinsky_tomas. Každý den nosí jiné hodinky, převážně vintage.

On‑line mění trh

Zájem o smart hodinky roste, pozici středních a highendových mechanických hodinek ale zatím výrazně neohrožuje. Technologický pokrok a nástup sociálních sítí nicméně desetiletí nedotčená paradigmata mění. Loni se poprvé od roku 1917 nekonal slavný veletrh hodinek Baselworld, který nahradila řada menších akcí. Nákupy přes internet zase otevřely diskusi nad strategií fungování drahých luxusních butiků. Sílu nabírají specializované hodinkové blogy jako Hodinkee nebo Fratellowatches, které ediční činnost rozšiřují na prodej vintage i moderních hodinek nebo vlastních limitovaných modelů, na kterých spolupracují s top značkami. Dnes již není žádným překvapením, že limitky v ceně sto tisíc korun a více zmizí během pár minut. Aniž by je zákazník viděl na vlastní oči nebo si je vyzkoušel v butiku.

Novým fenoménem jsou i tzv. microbrands, které se dokázaly prosadit díky úspěšné kampani nebo výjimečnému designu. Téměř standardně přitom používají mechanické strojky ETA či Sellita. Za pozornost v tomto sektoru jistě stojí Ming, AnOrdain s netradičními „porcelánovými“ číselníky, Unimatic, Farer, Laventure nebo znovuvzkříšení Nivada.

Nechte se inspirovat mým výběrem dvanácti hodinek v různých cenových třídách. Jsou to nejen atraktivní, ale i investičně hodně zajímavé kousky.

Moderní

Q Timex Green Trend zelených ciferníků neminul ani americký Timex, jehož kvalita jde výrazně nahoru. Reedice modelu Q Timex byla pozitivním překvapením. Úspěch modelu potvrzuje i neustálé rozšiřování o nové barevné kombinace. Ve zkratce, 38mm pouzdro, vintage náramek – fantastický dar za čtyři tisíce korun pro úspěšného školáka.

Breitling Superocean Heritage 57 Loňský model, nadčasový design. Breitling rozšiřuje reedice ikonických modelů, tento silně individualistický diver patří mezi špičku. Vyniká dovnitř vyspádovanou „stadionovou“ lunetou a prodlouženými hodinovými indexy. Cena 100 tisíc–130 tisíc korun.

Bohematic Minor Titanium Chronograph Nová česká značka, která skládá hold formuli Aero Minor Sport. Podceňovaná aerovka v roce 1949 dojela do cíle slavného závodu 24 hodin Le Mans hned za vozy Ferrari. Netradiční malovýroba s množstvím promyšlených detailů odkazuje na design auta a stojí 150 tisíc korun.

Zenith Chronomaster Revival El Primero A385 Dlouho očekávaný revival a jeden z nejlepších releasů tohoto roku. Pod kouzelným hnědobílým gradientem a transparentním zadním víčkem tiká moderní verze jednoho z prvních automatických chronografů na světě, El Primero. Mě si získal i podceňovaným „tonneau“ pouzdrem. Cena asi 200 tisíc korun.

Tudor Black Bay Fifty‑Eight 925 Silver Překvapení a pokušení roku? Málokdo očekával, že Tudor vytáhne stříbrné pouzdro. Přece jen, stříbro je poměrně úzkostlivé a časem se zvykne zakalit. Výrobce ale tvrdí opak. Každopádně, této verzi 39 mm Black Bay Fifty‑Eight a jejich budoucí hodnotě dávám divokou kartu. Cena 100 tisíc korun.

Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition Upřímně, dnes se mi líbí víc než před rokem, kdy bylo ohlášeno odložení premiéry nové bondovky. S odstupem času dokážu říct, že je to písková patina ciferníku, čím si získaly mou přízeň. A s odchodem Daniela Craiga coby agenta 007 tento model tipuji na nejvýraznější z celé jeho bondovské éry. Cena od 180 tisíc korun.

AnOrdain Model 2 Fascinující malovýroba z Glasgow s dechberoucím smaltovaným číselníkem. V životě jsem na hodinkách neviděl bělejší ciferník, který uprostřed přepadává jakoby do kráteru. Netradiční ručičky a cenovka jen 30 tisíc korun znamenají okamžité vyprodání. Doporučuji sledovat!

Yema Speedgraf Francouzský výrobce s bohatou historií a několika ikonickými modely jako Rally nebo Superman. Vaší pozornosti doporučuji model Speedgraf, který je volným remakem modelu Yema „Daytona“ s kontrastními bílými číslicemi na černém ciferníku. A všimněte si šipky na špičce malé minutové ručičky! Jsou poháněné netradičně strojkem Seiko a stojí 40 tisíc korun.

Vintage

Breitling Navitimer ref. 806 Ikonický chronograf je dnes těžké vůbec objevit, ještě těžší ve výborném stavu. Jeho cena raketově stoupla loni poté, co Breitling udělal mikroskopicky totožnou moderní reedici. Díky famóznímu vedení a špičkovému portfoliu vidím Breitling jako značku s obrovským potenciálem růstu v nejbližších letech. Cena 250 tisíc korun a více.

Seiko 62MAS 6217‑8000 První profesionální potápěčské hodinky SEIKO. Vyráběly se jen v letech 1965–1967 ve dvou hlavních verzích se vzácnější malou a rozšířenější velkou korunkou. Před pár lety stály v dobrém stavu 40 tisíc korun, dnes se prodávají od 100 tisíc. A cena jen poroste.

Omega Seamaster 300 ref. CK2913 Netradičně jsem upřednostnil potápěčské Omega Seamaster, které žijí ve stínu ikonických chronografů Speedmaster. Vložky do lunety jsou velmi křehké a častokrát bývají polámané. Matný ciferník, radium s patinou a lízátková sekundovka vytváří skutečně unikátní design. Cena 130–300 tisíc korun, podle stavu.