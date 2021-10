Hola! Un daiquiri por favor! Barman se usměje a za rytmů salsy se dá do práce. Kolem baru je plno, mezi hosty se proplétá vysoká černovlasá tanečnice ve splývavých květinových šatech. Zamíří ke dveřím, před kterými postává chlapík v béžovém obleku. Vypadá trochu jako Pablo Escobar, možná kvůli hustému kníru. Opírá se o naleštěný světle modrý Cadillac z 50. let a vítá se s nově příchozími. Prý si mají zajít k Lady Tatianě, která jim předpoví budoucnost. Budou to určitě samé dobré věci, které se hezky poslouchají, dodává tanečnice teď už po jeho boku.

Španělštinu rychle střídá francouzština, jsme totiž v centru Paříže. V hotelu, v němž si budete připadat, jako byste právě byli opravdu na Kubě vzdálené tisíce kilometrů. Klidná ulice Rue Pascal leží v pátém pařížském obvodu a na pár měsíců se stala dočasným domovem jedinečné kubánské atmosféry. Výrobce prémiových rumů Eminente se tady usadil ve čtyřhvězdičkovém hotelu Monte Cristo, aby návštěvníci mohli i v nelehké době pro cestování objevit design, chutě i vůně typické pro Kubu.

Před vstup do původního hotelu nechali designéři postavit fasádu novou, cihlově červenou v koloniálním stylu, a obklopili ji zelení. Všudypřítomné rostliny nejrůznějších tvarů doplňují velkoplošnou fotografii, která vzbuzuje dojem, že je malý hotel skutečně zasazený do divoké přírody nádherného údolí Viñales. A aby nedošlo snad k nějaké mýlce, už na dálku nad hlavním vchodem září nápis Hotel Eminente Cuba.

Když vejdete dovnitř, ucítíte vůni cukrové třtiny a tabáku. „Soustředíme se na všech pět smyslů. Vracíme se zpátky ke kořenům Eminente, je to příležitost, jak objevit kubánský způsob života,“ vysvětluje Camille de Dominicisová, spoluzakladatelka Eminente, který spadá do portfolia skupiny Möet Hennessy. To už vás vítá recepční, samozřejmě španělsky. Až když začnete tápat ve slovní zásobě, přeskočí do francouzštiny nebo angličtiny. Interiér je zaplaven zelení, barvy zdí i doplňků se nesou v přírodních tónech, vše je doplněno dřevem, kůží a nejrůznějšími dekoracemi. V pokojích vymalovaných tmavě zelenou barvou a s nábytkem z ratanu dominuje postel zahalená do nebes. Pokud budete mít žízeň, máte po ruce stroj na přípravu šťávy z cukrové třtiny. Tropickou náladu umocňují rostliny dotýkající se stropu. Koupelna je oproti tomu prosvětlenou oázou.

Autentická chuť

Součástí zážitku je degustační večeře, kterou připravila Annabelle Cantarero, šéfkuchařka a farmářka, která západně od Havany spolu s manželem hospodaří na vlastní ekofarmě Finca Tungasuk. Pěstují tam přes 2500 druhů ovoce, zeleniny a bylinek. Výsledné menu se odráží od tradiční kubánské kuchyně, ale přechází do moderního twistu plného čerstvých surovin. Annabelle studovala na vyhlášené kuchařské škole Ferrandi Paris a zkušenosti sbírala v nejlepších restauracích francouzské metropole. „Před pár lety jsme si ale s manželem řekli, že opustíme Francii a vrhneme se na zemědělství. On je Peruánec a pracuje v IT, já jsem zase Nikaragujka, vlastně jsem se narodila v Rusku. Oba máme díky svým prarodičům velmi blízký vztah k venkovu. A teď jsme na pár měsíců zase zpátky v Paříži!“ usmívá se, když nám přináší první chod. Salát se zelenými fazolemi a grilovanou chobotnici brzy následují pikantní krevety na zázvoru s batátovým pyré a kubánská variace na hot dog. Vše zakončuje pečený banán v kombinaci s karamelem zalitý rumem Eminente.

Rum nás provází i zbytek večera. A noci. Hlavní barman hotelového baru Adrian Nino kombinuje rum s tropickým ovocem, kořením, ale i kávou, tak aby ještě zvýraznil jeho chuť. A tak vedle mého druhého Unexpected daiquiri, kde Eminente Ámbar Claro doplňuje vedle limetky ještě kokos a květ pomerančovníku, brzy přistává silný drink Cafe Cocodrilo, mimo jiné s javorovým sirupem a, jak jinak, s kávou.

Podobný projekt, během kterého kubánská atmosféra cestovala na druhou stranu světa, vznikl mimochodem před pár měsíci také v Praze. I když v tomhle případě nejde o hotel, ale bar. La Casa Eminente na adrese, kterou se dozvíte až ve chvíli, kdy vám přijde pozvánka, láká na autentickou atmosféru a během léta i posezení na terase.

Hotel Eminente bude na adrese 20 Rue Pascal otevřený až do 12. prosince. K dispozici je 20 pokojů a lákavá nabídka k tomu – jedna noc pro dva, se snídaní, kubánskou večeří s dvěma koktejly a privátní hodinový vstup do bazénu a sauny, za cenu 300 eur. A aby byl váš zážitek kompletní, dostanete lahev rumu Eminente Reserva jako pozornost. Jeďte do Paříže zapomenout, že jste stále ještě v Evropě, a nechte se unášet kubánskými rytmy zalitými sluncem a rumem.