UMĚNÍ

Tvůrčí ženy

Výstava I Tried to Tell Ya Something Through the Phone propojuje tvorbu malířky Antonie Stanové a auditivní dílo Bohumily Grögerové. Ačkoli se autorky nikdy nepotkaly a dělí je od sebe několik generací, obě pracují s jazykem a písmem a jsou v pokušení je přeskupovat.

17. 9. – 2. 11. 2021, Galerie Kvalitář, Senovážné nám. 1628/17, Praha 1

VÝSTAVA

Radost na druhou

Výstava Česká radost propojuje český design a výtvarné umění. Instalace představí téměř 20 umělců, designérů, jako jsou Jiří Pelcl, Janja Prokić, František Skála, Tomáš Jungvirt, Vojtěch Veškrna, nebo studio LLEV. Těšte se i na mnohé doprovodné akce – koncert, komentované prohlídky a diskusní fórum.

Dům Radost, od 6. do 10. října

DIVADLO

Všude to kvete

Za román Do tmy získala v roce 2016 Anna Bolavá ocenění Magnesia Litera. Nyní můžete vyrazit na jeho divadelní podobu. Emotivní rovinu příběhu o rázné sběratelce léčivých bylin podporuje živý hudební doprovod. V hlavní roli Magdaléna Borová, která je i autorkou scénáře.

Do tmy, Jatka78, premiéra 14. 9. 2021, Jatka78.cz

GASTRO

Nové místo pro pivní fajnšmekry

Šest perfektně čepovaných ležáků na jednom výčepu, prvotřídní technologie a zkušenosti mistrů výčepních. Stejná cena, skladování i sklo, rozdíl je pouze v chuti. Můžete experimentovat nebo se vracet ke své oblíbené značce. To je koncept Pultu a stojí za ním stejní lidé, kteří byli u zrodu Lokálů.

Pult, V Celnici 1034, Praha 1

FESTIVAL

Zažijte sílu světla

Jedna z největších kulturních akcí u nás chystá velkolepý návrat. Devátý ročník Signal Festivalu oživí ulice Starého Města, Holešovic a Karlína a představí 15 uměleckých instalací. Čeká vás také nový projekt, který zkoumá možnosti využívání současných technologií pro bezpečnou prezentaci umění ve veřejném prostoru.

Signal Festival, 14.–17. 10., SignalFestival.com

NÁKUPY

Čistota každým coulem

Minimalismus a inovace. Čím dál populárnější, u nás i v zahraničí, slovenská kosmetická značka Malinna, na kterou přísahají vizážistky i biomatky, otvírá první kamenný obchod v Bratislavě. Zajeďte si pro antioxidační elixír nebo organickou pleťovou péči.

Malinna store, Klemensova 1, Bratislava, Slovensko, Malinnaproducts.com