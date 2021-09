Ocelová konstrukce, prstencové hlediště a rampy vybíhající do téměř nekonečných spirál. Druhou šanci dostalo Divadlo Spirála na pražském Výstavišti, které právě prochází nákladnou rekonstrukcí zhruba za 153 milionů korun. Počítá se s opravou střechy, obvodového pláště, výtahu i suterénu.

Kdysi tu bývalo panoramatické kino Moskva, v šedesátých letech zastřešené ocelovou kopulí podle návrhu mistra trubkových konstrukcí profesora Ferdinanda Lederera. V devadesátých letech prošlo proměnou v divadelní prostor, za jejíž architektonický návrh byli cenou Grand Prix Obce architektů později oceněni její autoři Zbyněk Stýblo, Jan Louda, Tomáš Kulík a Jindřich Smetana.

Spirála tehdy lákala hlavně fanoušky hudebních představení – legendární Jesus Christ Superstar s Kamilem Střihavkou či Danem Bártou v hlavní roli tu za čtyři roky vidělo na 850 tisíc diváků.

Když divadlo během ničivých povodní v roce 2002 zaplavila voda, jednou z navrhovaných variant bylo nechat ho strhnout. Demolice by ale podle výpočtů mohla stát až 40 milionů korun, tak dalších patnáct let chátralo. Ukázalo se však, že nebyla narušená statika, tak před čtyřmi lety magistrát souhlasil s opravou a ta letos na jaře konečně začala. Pokud vše půjde podle plánů, měla by být rekonstrukce dokončena příští rok na podzim. Jeviště, které má v průměru 13,8 metru, bude pak hostit divadelní i hudební akce, počítá se i s konferencemi nebo možností soukromých eventů. Do kruhovitého hlediště se vejde až 600 diváků, z toho necelých pět set na galeriích. Oprava počítá i s úpravami v podzemí, kde by měl být například také malý, komornější sál a šatny se zázemím pro účinkující. A jestli vás zajímá, jak to teď ve Spirále vypadá, podívejte se na fotogalerii na webu PročNe.

