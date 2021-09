To věčné dilema už musí skončit. Malý telefon s malým displejem, nebo méně skladné zařízení s velkým displejem? Žijeme ale v 21. století, tak proč nemít z obojího to nejlepší: kompaktní telefon s možností luxusní podívané?! Řešením jsou ohebné telefony, do nichž se naplno obula korejská společnost Samsung. Jsou stylové, cool a vysoce praktické.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G navazuje na klasická „véčka“. Můžete ho mít složený a pohodlně si na vnějším displeji prohlédnete zprávy, počasí, různé notifikace a zvládnete s ním i selfie. Vejde se do malé kapsy, přitom po rozložení jde o plnohodnotný telefon, který má dva fotoaparáty na přední straně a jeden ve vnitřním displeji. Chlubí se krásně plynulým displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz. Obrazovku si můžete rozdělit na dvě poloviny a na každé mít spuštěnou jinou aplikaci, což je na multitasking k nezaplacení.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G je pak volba pro náročnější. I ten si můžete složit do kapsy, ale po rozložení nabídne velkorysý displej připomínající menší tablet, na kterém budete pohodlně sledovat filmy, hrát hry nebo pracovat: plochu si rozdělíte až na tři okna a zařízení pohodlně ovládáte pomocí pera Samsung S Pen. Má tři fotoaparáty na zadní straně, jeden v předním displeji a jeden pod vnitřním displejem. Díky funkci App continuity lze navíc plynule přenést činnosti z předního displeje i na ten vnitřní po rozložení telefonu. Na tomhle telefonu zkrátka zvládnete takřka vše, co na normálním počítači. S jednou podstatnou výhodou: můžete si ho složit a strčit do kapsy.