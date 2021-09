Na brněnské scéně se objevil nový element, který je dost možná tím nejzajímavějším v celém Česku. Jmenuje se Element a stojí za ním dva nadšenci, kteří do „štatlu“ zapisují další zásadní zastávku, kam musíte zajít, pokud chcete poznat, jak si současné české gastro stojí. Nádherný interiér vyšvihl Jiří Zhoř a i tady řádili lidé z NaHáku, kteří postavili bar z posbíraných luxferů. Dost invence a dřiny sem vložili i samotní provozovatelé. Kdo jsou ti dva stateční?

Tomáš Reger je kuchařem dvacet let. Pochází z Brna, ale má zkušenosti z Libanonu, Saúdské Arábie a Maroka. Z Brna je i barman Jan Liška a také on čerpal zkušenosti v Saúdské Arábii a ještě v Austrálii. Když otevřeli Element, věřili, že dobré řemeslo silná foodie komunita ocení. A trefili se, jejich podnik rozdává radost na talíři i ve sklenici. Své světové zkušenosti a vlivy promítají do každé položky na menu. K tomu se snaží vycházet z českých surovin. Jídlo kombinuje několik základních surovin, na talíři vypadá prostě a přitom originálně. Plating Tomáše a jeho týmu vystihuje vše, co se dnes označuje moderní kuchyní. Stejně je na tom i Honza se svými drinky!

Element Bar & Restaurant Běhounská 7, Brno

@elementbrno

Zkuste si dát třeba Arancini s kimchi a mozzarellou, pstruha s kysaným zelím a bylinkami, sezonní kachnu teď například s čekankou a rebarborou. A koktejly? Apricot Fizz, který kombinuje gin, meruňky a korejský rýžový burčák! Nebo skvělý twist na tropickou klasiku s grilovaným ananasem a rumy omytými máslem, tzv. Grilled Pineapple & Butter Mai Tai. Ale zážitek bude, když přijdete třeba jen na bar na kafe – anebo jeho tryskovou verzi Rocket Fuel, což je cold brew z místní pražírny, višně a rum.

tip: kachní prso, rebarbora, čekanka, demi glace

Lukáš Hejlík je gastronomický nadšenec a autor knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.