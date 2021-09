Gallotti & Radice

Dvě hlavy plné vizí a nápadů, jedna ambice, jedna vášeň. Když v roce 1955 založili Pierangelo Gallotti a Luigi Radice společnou značku, jejím jádrem byla láska ke sklu a touha dostat skleněné prvky do interiérového designu. Během své historie se ale portfolio Galotti & Radice rozrostlo od křehkých svítidel až po bohaté spektrum výjimečných kusů nábytku, od židlí přes knihovny až k sedačkám. Okouzlení leskem a transparentností ale značku neopouští ani dnes. Dominantou nové kolekce je lakovaná zářivě červená komoda s rotačními zaoblenými dvířky Hide & Seek podle návrhu designéra Pietra Russa. Pozorovat ji můžete třeba pohodlně usazeni v židli Akiko od Oscara a Gabriele Buratti, která vás spolehlivě obejme. Nebo zpoza ikonického prezidentského stolu z extra lehkého tvrzeného skla, který letos slaví padesátku, a tak se dočkal speciální limitované edice.

Poliform

Psal se rok 1970, když se tři bratranci Alberto Spinelli, Aldo Spinelli a Giovanni Anzani rozhodli proměnit rodinný řemeslný podnik z roku 1942 v moderní značku. Pod jménem Poliform začali budovat nábytkářské impérium, které je v novém miléniu známé po celém světě. Elegantní kusy zdobí nejen domovy, ale také hotely v Amsterdamu i Londýně nebo třeba místnosti Time Warner Center v New Yorku. Pro oba prostory, ten intimní i ten společenský, navrhl Jean‑Marie Massaud křeslo s podnožkou Le Club inspirované archetypálními tvary minulého století a tehdejšími gentlemanskými kluby. Je masivní, přesto působící lehce, a odvážné, přesto minimalistické. Kolekce zaoblených skříněk Symphony je zase z hlavy a pera Emmanuela Galliny a je skutečnou ódou na dřevo. To hraje prim převážně na čele dvířek, kde je striktně umístěno horizontálně tak, aby vynikla jedinečná kresba černého jilmu či zlatého dubu. Šperkem interiéru je velkorysé závěsné zrcadlo Drop metaforicky stékající po stěně, které před fatálním pádem chrání bytelná kůže.

Minotti

Už třetí generace pokračuje ve vizích, které v roce 1948 vložil Alberto Minotti do své značky. Po jeho smrti se do vedení společnosti postavili jeho dva synové Renato a Roberto, kteří ji v 90. letech korunovali jako mezinárodní značku. V té době také začali spolupracovat s architektem Rodolfem Dordonim, který přinesl kreativní vhled a estetiku a stal se koordinátorem kolekcí. I letos dal dohromady světové designéry, jako je Marcio Kogan nebo duo GamFratesi, a společně vytvořili kusy inspirované mid‑century stylem, racionalismem a brutalismem. Stoly a stolky Superquadra se jmenují podle urbanistického návrhu pro rezidenční čtvrť Brasilia, kde stály panelové domy na zdánlivě úzkých nožkách. V Koganově provedení se kombinuje leštěné dřevo s černým mramorem. Brasilia se naopak nazývá masivní postel s výrazným čelem z tmavě hnědého palisandru. Dordoniho design stolku Keel se inspiruje lodním kýlem, on sám do kolekce přidává také různé verze posezení, třeba variabilní pohovky Roger. I přes mnohaletou historii se v Minotti inovací nebojí, naopak. V centrále společnosti ve městě Meda vzniklo během pandemie dokonce televizní studio, odkud mohla firma komunikovat s klienty a médii a pořádat inspirativní rozhovory s designéry.

Flexform

Komfort, to je alfa omega firmy rodiny Galimberti už od jejích počátků, kdy dodávala čalouněné pohovky do milánských paláců, vil u jezera Como, nebo dokonce do foyer operního domu Teatro alla Scala. V současnosti značku najdeme třeba v Arábii, Austrálii i Spojených státech a do dnešního dne je jejím hlavním designérem Antonio Citterio. Letošní kolekci vévodí dvě sedačky měkké jako oblaka – Breton a Harper, obě s detaily z hovězí usně. V případě Bretonu s nadýchanými polštáři kontrastují jednoduché kovové loketní opěrky oděné právě do kůže, u Harper je z ní rovnou police na knihy nebo magazíny. Jiným typem posezení jsou sofistikované židle Echoes od Christopha Pilleta, který se inspiroval skandinávskými školními třídami, ale dal jim přičichnout ke středomořské tradici. Varianta v kůži se hodí dovnitř, výplet z papírových provazů (v Itálii už po desítky let mimochodem velmi populární) zase na zahradu. Signature kus nové kolekce je ale pravděpodobně lakovaný stůl Any Day v barvě šalvěje nebo cihel, jehož funkci můžeme měnit podle situace. Vejde se k němu celá rodina, odehrát se u něj může ale i kreativní brainstorming.

Rimadesio

Za masivními trezorovými dveřmi, kde se dříve skrýval archiv perských koberců, najdete showroom značky Rimadesio. V roce 1956 ji ve městě Desio založili Francesco Malberti s Luigim Riboldiem jako sklárnu a její začátky jsou spojeny s názvem Rima Vetraria. Vyráběli skleněné desky a tabule pro nábytkáře, velká část produkce probíhala ručně, ať už to byly rytiny, zlaté aplikace nebo barvení. Touha experimentovat jim během let pomohla vybudovat technologické know‑how a rozšířit sortiment materiálů. Dnes je Rimadesio vyhledávanou značkou hlavně pro své chytré interiérové systémy – dveře, posuvné panely, vestavěné šatní skříně nebo police, které stylově a prakticky rozdělí prostor. S rostoucí oblibou domácích kanceláří tak letos představila třeba systém Self Plan, modulární police, které lákají na kompoziční svobodu, kdy z nich může být psací stůl nebo skříňka do obývacího pokoje. Celá konstrukce je navíc vyrobena ze stoprocentně recyklovaného hliníku, zdobena veganskou kůží nebo sklem. Hlavní designér značky Giuseppe Bavuso navrhl ve stejném duchu a materiálu i posuvné dveře Maxi nebo otevřenou skříň Cover Open, která udělá z vaší šatny luxusní butik.