Kamarádi z Hollywoodu

Cítím zvláštní chvění. Vzácná chvíle, vzácní respondenti a možných otázek v hlavě víří snad milion. Rychle formuluji jednu „na jistotu“: „Pojí vás dlouhodobé přátelství. Jak to ovlivnilo práci na seriálu a jak změnilo takto intenzivní natáčení váš vztah? “Jessica Chastain vypálí s kamenným výrazem: „Ale my nejsme kamarádi.“ Na chvilku ve mně hrkne. Že bych se mýlil? „Už se nemůžeme vystát,“ pokračuje. Cože? „Rozhodli jsme se obětovat naše kamarádství pro dobro seriálu,“ doplní ji Oscar Isaac. Cukají mu koutky, jako by se nejraději roztáhly do šibalského úsměvu. V tu chvíli se mi definitivně uleví.

Je srpnové nedělní odpoledne a s dvěma hollywoodskými herci mě ve skutečnosti pojí pouze technologie, při volání přes Zoom se naše okénka vyskládala vedle sebe, jinak nás ale dělí tisíce kilometrů. Já sedím doma v Praze, za Chastain je přes velké okno vidět newyorskou zástavbu a Isaac je kdesi před šedivou záclonou. Mně a pár dalším novinářům z celého světa teď oba vyprávějí, jak točili seriál Scény z manželského života, který od 13. září vysílá HBO a HBO Go. A ještě mnohokrát se během našeho hovoru stáčí řeč k jejich přátelství, které má dlouhou historii a díky němuž jim to na plátně tak funguje.

„Když hrajeme vedle sebe, dostáváme ze sebe to nejlepší. Vtipkuju s Oscarem, že je můj pracovní manžel, z nějakého důvodu totiž hrajeme vždycky manžele. Za deset až dvacet let možná zvládneme na obrazovce všechny fáze vztahu,“ vypráví Chastain. Má na sobě zelené šaty a výrazné stříbrné náušnice. Každou chvíli se směje, u odpovědí zapáleně gestikuluje. Hladce oholený Isaac sedí v černém triku a džínové bundě, mluví úsporněji a žvýká bonbony. I z krátkého rozhovoru je znát, jak jsou sladění. Skvěle se doplňují, mají podobný humor a každou chvíli si skládají komplimenty. „Myslím, že nás čeká ještě velmi dlouhá společná kariéra,“ říká herečka.

Dokonalá dvojka

Nedlouho po rozhovoru má jejich novinka premiéru na benátském filmovém festivalu. Chastain a Isaac kráčí po červeném koberci, drží se za ruce a rozpustile jimi houpou. Před fotografy se objímají, jindy si upřeně hledí do očí a v jednu chvíli Isaac něžně políbí Chastain na paži. Filmové weby píší o zrodu ikonického hollywoodského páru, sociální sítě žasnou nad jejich neskrývanou náklonností, ale znalci vědí, že jejich společná historie se už pár let píše. Poprvé se potkali už při studiích na známé umělecké škole Juilliard v New Yorku. V prvním ročníku měli předvádět vystoupení před celou dramatickou katedrou, Jessica tehdy zvolila Helenu Trojskou a Isaaca hned upoutala.

Po promoci se však marně snažila v Hollywoodu zaujmout. Chodila od jednoho konkurzu k druhému, ale žádná zajímavá role nepřicházela. Prolomit se jí to podařilo až v roce 2011, kdy si zahrála v Černobílém světě, dramatu s rasovou tematikou, nebo v poetickém Stromu života od slavného režiséra Terence Malicka.

Isaacova kariéra šla nahoru postupně. Hned po škole dostával menší role, průlom zaznamenal v tragikomedii V nitru Llewyna Davise, chytré sci‑fi Ex Machina a především ve Hvězdných válkách – konkrétně v nové trilogii od studia Disney. Postupně se dostali mezi hollywoodské hvězdy. Ona získala dvě oscarové nominace za již zmíněný Černobílý svět a válečné drama 30 minut po půlnoci, on je držitel Zlatého glóbu za historickou minisérii Najděte mi hrdinu.

I po studiích zůstali v kontaktu, chodili se navzájem podporovat na první premiéry a v roce 2014 se potkali i pracovně, u filmu Válka bez pravidel. Při natáčení gangsterky zasazené do New Yorku osmdesátých let minulého století si znovu uvědomili, jak si před kamerou vyhovují. Nemusí kolem sebe tančit ve zdvořilostech, nebojí se mluvit otevřeně, dávají si zpětnou vazbu a zároveň se respektují. Při přípravách na natáčení si přečetli společně scénář a dokreslovali si historii manželů Moralesových, které na plátně měli ztvárnit.

A loni dostali další šanci. Hagai Levi, izraelský tvůrce Scén z manželského života, původně počítal do hlavní role s Michelle Williams. Ta se jí ale kvůli jiné práci musela vzdát, a tak se naskytla příležitost pro Jessicu Chastain. Na pár týdnů se zavřela s Isaacem a asi stočlenným štábem v newyorském studiu, kde tohle intimní drama během rozjeté pandemie natáčeli v karanténních podmínkách. Pětidílný seriál je remakem proslulého stejnojmenného filmu švédského režiséra Ingmara Bergmana z roku 1973, který pojednává o zdánlivě spokojeném manželském páru, v jehož soužití se začnou vyskytovat trhliny.

Kamarádi z Hollywoodu

Nová verze zachovává kostru zápletky, ale uzpůsobuje dílo současnosti, kdy rozvody nejsou ničím výjimečným. Podobně jako předloha i film dobře ukazuje, jak vzdálení si mohou i ti nejbližší být. A jak i přesto bez sebe nedokážou žít. To vše na minimalistickém půdorysu, kde se většinu doby díváte jen na dvě ústřední postavy a jejich dům. Někdy ani nemusí mluvit, kamera je sleduje zblízka beze slov a nabízí takřka voyeuristický pohled do jejich soukromí. Když si čistí zuby, máte pocit, jako byste byli v koupelně s nimi, když uléhají ke spánku, přijde vám, jako kdyby ta postel byla vaše. I s minimálními prostředky přitom dokážou vykouzlit atraktivní podívanou, v níž každou chvíli fandíte někomu jinému.

Jistě tomu do velké míry pomáhá i chemie, která mezi herci je. Při natáčení navíc improvizovali a upravovali si repliky podle vlastních pocitů. „Známe se dost dlouho, prošli jsme stejným tréninkem,“ popisuje Chastain. „Když jsme se v některých scénách překřikovali, tak jsme leckdy upustili od scénáře a začali říkat věty podle toho, co tam sedělo nám samotným. A díky tomu vše působí opravdově. Bylo to emočně zcela vyčerpávající. Najednou jsem nad tím neměla kontrolu, což je ta nejvíc vzrušující pozice, do které se jako herec můžete dostat. A nastává dost vzácně. Občas se někdo při improvizaci snaží být až moc chytrý a odbočí od příběhu. Ale my jsme s Oscarem měli jasno, kam chceme směřovat a jaký příběh říct, díky tomu to působilo přirozeně a snadně.“

Introvertka a rebel

Herecky si sice vyhovují, ale ve skutečnosti jsou dost odlišní. Ona je veganka, investovala do společnosti Beyond Meat, vyrábějící masové náhražky, miluje zvířata, adoptovala dokonce handicapovaného psa. Je stydlivá, nevyhledává velké akce a raději hraje doma na ukulele. Během teroristických útoků 11. září 2001 byla zrovna v New Yorku a od té doby má panický strach z létání. Před každým letem se modlí a musí si na letadlo sáhnout. Přiznává, že je velmi pověrčivá. Rozčiluje ji utlačování menšin v Hollywoodu a vyhledává feministické role. „Hodně žen je živitelkami rodiny a stejně nechtějí zastínit manžela, aby se necítil špatně, tak jsou raději doma nenápadnější. Chtějí, aby se manžel cítil jako pán domu. Vidíte to i u mojí postavy Miry ve Scénách z manželského života. To ale není zdravý vztah. Díky bohu, že jsem si vzala sebevědomého a podporujícího člověka a nic z toho dělat nemusím,“ říká.

To Isaac nikdy přílišným studem netrpěl. Od dvanácti let měl kapelu, kde zpíval a hrál na kytaru a baskytaru. V sedmém ročníku ho dokonce vyloučili ze soukromé školy z dost neobvyklého důvodu: hrál si totiž se zvířaty, která se potulovala na ranči kolem školy. Nutno dodat, že to nebyl jediný jeho prohřešek. V tělocvičně stříkal hasicím přístrojem a znehodnotil nástěnnou malbu, u schodů ke knihovně zase napsal na zeď pár vulgárních slov. Když se však našel v herectví, studiu se plně oddal. A na alkohol nebo drogy prý nesáhl až do pětadvaceti let.

Jessice Chastain je dnes 44 let, Isaacovi 42. Oba si vzali své partnery v roce 2017 a oba mají dvě děti. Když mají popsat definici úspěšného manželství, Chastain neváhá: „Dva lidé, kteří jsou nezávislí, ale společně rostou. A když se manželství vyvíjí a zdokonaluje, tak mi přijde jako neuvěřitelně úspěšné.“ Isaac mezitím marně hledá slova, až mu jeho kolegyně poradí: „Tak řekni o svém manželství, ne?!“

Do jejich soukromí příliš nevidíme, snaží se střežit si ho, zato do jejich fiktivního vztahu pronikneme ve Scénách z manželského života dokonale. A idylické soužití to zdaleka není. „Během prvního týdne příprav jsme četli scénář a říkala jsem si: Po tomhle už asi nebudeme moct být kamarádi, Oscare. A měla jsem pravdu. Takže, o čem to vlastně mluvíte?“ vrátí se Chastain k mé otázce o jejich přátelství. Isaac dál žvýká bonbon a s výrazem pokerového hráče odvětí: „Je to tak.“ Ač se mě s letmým úsměvem usilovně snaží přesvědčit o opaku, ve skutečnosti jsou sami důkazem toho, že mezi nimi funguje chemie, jaká v Hollywoodu úplně obvyklá není.