Marie Tomanová vystudovala malbu, dnes je mezinárodně uznávanou fotografkou. Žije v New Yorku, fotí pro nejznámější módní magazíny a její portréty visí i v prestižních galeriích. Právě o pulzující metropoli je její druhá kniha, ve které zachytila divokost mládí a podstatu místa, kam lidé přicházejí a kterým se stávají. New York byl a je bránou do „Ameriky“, do nového života, do země nedozírných možností. Je místem, kde můžete najít nebo vyjádřit sebe sama, ať už to znamená cokoli. Identita, gender, migrace a vzpomínky, to všechno jsou témata, která Tomanová servíruje syrově, živě, bez příkras.