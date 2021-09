V mém šatníku nikdy nechybí bílé tričko, černé kalhoty a tenisky. Vadí mi nápisy a nekupuju si barevné oblečení.

Naposledy jsem se skvěle najedl v restauraci Vallmo a bylo to dokonalé. Mojí nejoblíbenější restaurací v Praze je ale momentálně Dian. A taky se o nás královsky postarali v restauraci hotelu Soyka v Krkonoších.

Vallmo restaurant, Plavecká 404/4, Praha 2

Dian, Vyskočilova 4, Praha 4

Hotel Soyka, Harrachova 52, Špindlerův Mlýn

Cestovatelským zážitkem, na který nezapomenu, bylo projíždět se na skútru po ostrově Lefkada v Řecku a koupat se na téměř opuštěných plážích. Ani procházky po Krkonoších a cpaní se borůvkami mě nikdy neomrzí.

V kuchyni teď nejvíc ujíždím na shánění personálu a vytvoření dobrých podmínek pro ten stávající. Ale taky na citrusových aromatech a obecně výrazných chutích.

Nejoblíbenějším předmětem v mém bytě je kytara, kterou jsem dostal od mé ženy Aleny, všechny knihy a pokojovky, které žena pěstuje.

V poslední době mě nadchla kniha Origins od Lewise Dartnella. Je o historii Země, o tom, jaký vliv mají na život na Zemi a vývoj lidské civilizace střídání dob ledových a klimatické změny. Je to jedním slovem hustý.

Poslední věc, kterou jsem si koupil a udělala mi radost, byl ojetý Mini Cooper, se kterým plánujeme objet celou Evropu.

František Skopec

Místo, které jsem navštívil a na které nikdy nezapomenu, je Ohlstadt v Německu, první noc naší první dovolené s mojí ženou. Spali jsme v přestavěném přívěsu z Airbnb pod Alpami, v noci byla hrozná bouřka a druhý den jsme šli neskutečně krásný hike přes Heimgarten na Herzogstand.

V mojí kuchyni nesmí chybět hudba, citrony a chytří lidé.

Můj největší umělecký zážitek byl zhruba před sedmi lety na festivalu Soundfeer, kde hrál Alexander Robotnick. Nedokázal jsem uvěřit, že tam je a hraje asi jen pro sto lidí, tuším, že pršelo a všichni tančili. Naposledy se mi ale líbila výstava Kamila Lhotáka a teď jsem četl knihu Duna, která mě naprosto pohltila.

Aspoň jednou za život musíte ochutnat úplně všechno, co se ochutnat dá! Život je moc krátký na to, bát se zkoušet nové věci. A chuť je – stejně jako všechny naše ostatní smysly – velká zábava.

V poslední době nejčastěji poslouchám hudbu od Dense & Pika, Soulwax, Idles, Mano Le Tough, Abba a Pink Mountaintops.

Aplikace, která mi usnadňuje život, je kalendář. Ale i tak mám pocit, že jsem permanentně ve smyku.

Nejlepší věc, do které jsem kdy investoval, je čas strávený prací s lidmi, se kterými teď Café Savoy děláme.

Můj poslední designový úlovek byla váza od Lukáše Nováka. Jeho zvědavost objevovat staré techniky a zároveň vymýšlet úplně nové věci mi je hodně blízká. Taky momentálně čekám na prsten ve tvaru humra od mojí kamarádky Veroniky neboli Dick Wolf, která tvoří neobyčejné šperky.

Momentálně nejvíc miluji vůni verbeny, citronu, čerstvě nasbíraných hub a vanilky.

Můj koníček, o kterém nikdo neví, je tvorba hudby. Nemám čas se tomu tolik věnovat, ale teď si to vynahrazuji občasným brnkáním na kytaru. Moc mi to nejde, ale hodně mě to baví.