Max Mara je synonymem pro kabát z velbloudí srsti, ikonický kousek, který touží mít ve své garderobě každý milovník nadčasové elegance. Srst velblouda patří k nejdražším textilním surovinám na světě, mimo jiné i proto, že se chomáče tohoto přírodního vlákna sbírají jen tehdy, když zvířata po zimě ztrácejí teplou vrstvu. Jakmile se ale vystřihne vzor kabátu, zůstávají zbytky luxusní textilie nevyužité. A protože upcyklace je díky udržitelnosti v kurzu, vznikl Cameluxe, ultra jemný izolační materiál, který tyto zbytky kombinuje s recyklovaným polyesterem.

Italský módní dům využil Cameluxe jako odolné polstrování ve své již existující kolekci svršků The Cube. Oversize parky, krátká a dlouhá vesta, zavinovací kabáty i sportovnější bundy s kapucí tak skrývají další vrstvu. Neviditelný osobní luxus, o kterém víte jen vy.

Kolekce pro podzim a zimu 2021 je laděná do barev karamelu, kamenné soli, uhlově černé a tmavě modré. Kampaňové fotografie a videa tentokrát vyprávějí příběhy dvou žen skrze objektivy dvou fotografek. Dagmar Weaver‑Madsenová zachytila v New Yorku Helenu Suricovou, hledačku talentů pro magazín Vogue a vydavatelství Condé Nast. Na druhé straně světa v Číně zase Cecile Zhangová fotila Jasmine Xieovou, CEO kreativní agentury Nova Universal. Obě nás provázejí rituálem oblékání, kdy nasadí svou zbroj v podobě kabátu The Cube, aby v suchu a teple čelily divokým živlům i občas náročnému světu tam venku.