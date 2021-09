Kryptoměny

Co mají všichni s těmi bitcoiny? Co je ethereum? Je to vůbec měna? A jak funguje? Poslední dekáda přinesla neúprosný vzestup kryptoměn jako alternativních forem toho, co považujeme za měnu. Co to ale přesně je a jaký to má potenciál změnit svět peněz? Na všechny vaše zvídavé otázky hravě odpoví přehledný průvodce od magazínu Wired, který dal dohromady zkušený redaktor Gian Volpicelli. Nenechte si ujet vlak.

(Cryptocurrency: How Digital Money Could Transform Finance, Gian Vopicelli, 289 Kč)

Zajímat se o svět

Geologické síly ve východní Africe způsobily evoluci člověka. Starověké Řecko rozvíjelo demokracii díky svému hornatému terénu. Volební chování ve Spojených státech kopíruje dno starověkého moře. Na úžasnou cestu do minulosti naší planety nás v knize Origins vezme profesor Lewis Dartnell. Spojuje vědu a historii a díky tomu odhaluje dopad matičky Země na podobu lidských civilizací. Zároveň nám ale pomáhá vidět výzvy a příležitosti budoucnosti. Pokud se vám líbilo Sapiens, budete nadmíru spokojení.

(Origins: How the Earth Shaped Human History, Lewis Dartnell, 299 Kč)

Vertikální bydlení

Úzké, dlouhé, štíhlé, vysoké. Města se zahušťují, lidí přibývá a stěhují se do oblak. A všechno se děje rychleji, než se stíhá stavět. Architekti tak čelí velké výzvě: jak všechny pohodlně ubytovat na limitovaném prostoru? Podívejte se na důmyslná architektonická řešení, která dávají vizi i místům, kde se to zdá na první pohled nemožné. Domy vklíněné na úzkých parcelách, které nepůsobí stísněně, sofistikované budovy postavené na zanedbaných brownfieldech, udržitelné činžáky budoucnosti i útulné tiny houses plné praktických řešení. Inspirujte se projekty, podrobnými vysvětlivkami i profily architektů z celého světa.

(Vertical Living, Gestalten, 1190 Kč)

Po skalách

Konečně se dostalo na olympiádu, poslední roky zažívá neuvěřitelný boom, a my v něm navíc máme národního hrdinu Adama Ondru. Bouldering a lezení mají v Česku dlouhou tradici a kromě oblastí bohatých na žuly i pískovce se také řadíme mezi země, kde najdete nejvíce umělých stěn. Nikdy vás nepřestanou bavit, každá cesta je unikátní a víte, co je nejlepší? Celý svět se stane vaším hracím hřištěm. V téhle knize najdete epické scenerie, příběhy slavných lezců, ale i informace a rady, jak pro nováčky, tak pro zkušené jedince, kteří chtějí dosáhnout nových výšin.

(Bouldering, Bernd Zangerl, 1190 Kč)

Rodina nade vše

Některé členy naší rodiny jsme v uplynulém roce nemohli měsíce vidět. S jinými jsme zavřeni v jednom bytě došli k uvědomění, jak málo toho o sobě víme. A přitom ten, kdo má pevný základ v rodině, má v životě tak trochu vyhráno. Karetní sada od The School of Life vám pomůže kultivovat a posílit vztahy uvnitř rodiny, stejně tak jako pomůže otevřít zajímavé konverzace. Položte otázky, na které jste třeba nikdy sami nenašli čas nebo odvahu – Od koho jsi vždycky chtěla slyšet pochvalu? Jak jsi se za poslední rok změnil? Za co jsi své rodině nejvíc vděčná? A kvůli jaké věci si z tebe ostatní mohou dělat laskavou legraci?

(The Family Game, The School of Life, 690 Kč)

Vydat se neprošlapanou cestou

Po staletí ztracená památka, jež byla součástí kostela ve švédské provincii Östergötland. Idylické alpské údolí, kam dojdete jen pěšky. Letní sídlo římského císaře s výhledem na moře. Nebo tajemná podmořská památka neznámého původu v Japonsku. Je čím dál tím těžší najít místa, kde není nával jiných návštěvníků. Tady je přehled tajných svatyní, dávno zapomenutých měst a odlehlých koutů, kam se musí dobrodruzi vyšplhat po skalách či přebrodit řeku, jen aby je spatřili.

(Skrytá místa světa, Sarah Baxterová, 348 Kč)

Šlápnout do pedálů

Trend číslo jedna: cyklistika. Loni se v Česku prodalo 120 000 kol a poptávka po nich je momentálně tak velká, že na to vysněné musíte často čekat nekonečné měsíce. Co si takhle sestavit svoje? Dobrá zpráva je, že to zvládne úplně každý, a dokonce prý za víkend. Hlavně tedy když máte po ruce krásně ilustrovaného jednoduchého průvodce, který vám vysvětlí na začátek třeba to, jaké kolo vůbec chcete. A až ho dokončíte, najdete tu i skvělé tipy, jak se o něj poctivě starat, aby drahé výlety do opravny nebyly na vašem pravidelném seznamu.

(How to Build a Bike (in a Weekend), Alan Anderson, 499 Kč)

Konečně začít vlastní byznys

Svěží nápady, progresivní vize, moderní přístup k podnikání. Od Londýna přes Mexico City až do Jakarty nebo Detroitu lidé dávají výpovědi ze svých korporátních zaměstnání a plní si sny zakládáním menších či větších firem, které spojují jejich know‑how a vášeň. Inspirujte se značkou minimalistického oblečení na kolo Meander Apparel, zakladatelkou start‑upu pro zdravé stravování nebo e‑shopem s etickými šperky. Kromě konkrétních příběhů je ale třetina knihy věnovaná praktickým tipům, jak začít taky.

(Work Better. Live smarter. Live Happier, Courier, 1090 Kč)

Objevovat architektonické skvosty

Je tohle konec glampingu? Fajnšmekři totiž pomalu, ale jistě nahrazují útěky do divočiny výlety za architekturou a ve velkém se vrací ta funkcionalistická. Architekturou jsme obklopeni, většinou ji ale zažíváme zvenku. Pro milovníky bauhausu nebo architektů jako Alvar Aalto, Le Corbusier nebo Mies van der Rohe vybírá autorka a designérka Stefi Oraziová výjimečná místa zvoucí veřejnost na návštěvu. A v některých můžete i přespat.

(Modernist Escapes, Stefi Orazi, 1090 Kč)

Mezi čtyřmi stěnami, stylově

Nábytek je nová móda. Místo oblečení se ve velkém nakupují stylové porcelánové sety, vintage křesla, designérská svítidla, starožitná zrcadla či masivní mramorové stolky. Jak ale dělat z bytů domovy? A jak se stát svým vlastním nejoblíbenějším interiérovým architektem? Knížka ze série Do Book vám dá užitečný rámec – poradí pár základních pravidel, navnadí vás na používání všech pěti smyslů a navede, jak interiér doladit pár promyšlenými kusy.

(Do / Inhabit: Style Your Space for a Creative and Considered Life, Sue Fan a Danielle Quigley, 299 Kč)

To je teda cirkus!

Nová vlna cirkusového umění si získává popularitu u nás i za hranicemi. Barevná šapitó, ohebné akrobatky, dechberoucí provazochodci i emoční herecké výkony a excentrické kostýmy. Tajemná přítmí stanů, které se na pár dnů objevily ve městě, aby okouzlily davy, a zase odjely, měly magickou sílu odjakživa. Pro milovníky cirkusu je tady tematická kniha o souborech křižujících Spojené státy mezi lety 1870 a 1950, které čítaly někdy až 1600 mužů a žen a ti bavili publikum čítající až 14 tisících diváků. Elá, hop!

(Circus, 1870s‑1950s, Taschen, 1749 Kč)

Jídlem za lepší svět

Pojďme se na ekologii a udržitelnost podívat trochu jinak. I naše prababičky jedly maso jen v neděli. Méně masa, více zeleniny, to je minimum, které můžeme udělat pro sebe i pro planetu. Pokud s myšlenkou veganství či vegetariánství zatím jen koketujete, žádný strach. Kniha s kuchařkou pro začátečníky vám osvětlí mýty ohledně nenahraditelného masného proteinu, poradí vám, jak začít, když vám maso ještě stále chutná, a kromě receptů tady najdete i nákupní seznam a týdenní plán. A hlavně: opravdu si pochutnáte.

(28 Days Vegan, Lisa Butterworth a Amelia Wasiliev, 450 Kč)

