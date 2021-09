Lodní kontejnery jsou v kurzu, to už asi víte. A to zvlášť od chvíle, co se tyhle plechové kvádry začaly otevírat na zajímavých místech jako cool kavárny. Často tak vdechly život místům, kam by vás ani nenapadlo vyrazit. Začali s tím v Brně, kde měly být v kontejnerech záchodky, aby z toho pak byla kavárna, která promění malý park v hojně navštěvované místo. Takový kontejner kdysi přistál i na dvorku fary a stala se z něj opravdu chic kavárna v jedné malé jihomoravské dědině. Poslední kontejnerovou otevíračkou je Limetka v meandru v Karlových Varech.

Západočeské lázeňské město má kromě známé kolonády také nádherný park Meandr Ohře a v něm nově najdete i tuhle krásnou kavárnu. Stojí za ní Anna Rusnáková, která studovala v Praze nutriční terapii a osm let čerpala zkušenosti z pražského Doubleshotu. Ano, docela možná jste ji potkávali v dejvickém Místě nebo karlínském Šálku. A po návratů domů si s přítelem Kevinem Vondráčkem otevřela Limetku v meandru.

Limetka v meandru Plynárenská 2, Karlovy Vary

@limetkameandr

Kafe dělají pochopitelně právě z Doubleshotu, k němu si můžete dát nějaký sendvič, sladké, limonádu, pivo z lounského Zichovce nebo regionální nanuk do:pusy, za kterým stojí právě Kevin. Ten je také barman, takže vám v Limetce vyšvihnou i hezký koktejl. A funguje to. Park táhne děti, rodiče, páry, běžce, chodce, cyklisty, bruslaře, ale také kafaře a foodies. Tohle se prostě umí kamarádit. Kdekoliv takovýhle krásný kontejner s takhle akčním provozovatelem přistál, je z toho radost a funkční veřejný prostor.

tip: skořicový šnek

Lukáš Hejlík je gastronomický nadšenec a autor knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.