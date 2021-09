Stručně řečeno

Poblíž svatováclavské katedrály vyrostl podnik, který se stal velkou olomouckou atrakcí jak pro místní, tak i pro turisty. Nazývá se Long Story Short, začínal jako hostel a v roce 2019 ho deník The Guardian vybral mezi deset nejlepších hostelů světa. Uchytila se ale i jeho terasa sloužící jako kavárna a bistro a loni přidal také restauraci s pekárnou nazvanou Eatery & Bakery s pokrmy finediningové kvality za přijatelné ceny.

Long Story Short (česky Stručně řečeno – pozn. red.), který se nachází v budově staré pevnosti ze 17. století, vedou Eva Dlabalová a Petr Heneš. Ona je protřelá cestovatelka se zkušenostmi z hostelů celého světa a vtiskla podniku jedinečnou atmosféru, v níž se kloubí historie budovy s aktuálními designovými trendy. On je zase šéfkuchař, který prošel několik špičkových restaurací a býval spolumajitelem pop‑upu Forbidden Taste. I díky němu má kuchyně v Eatery & Bakery šmrnc a jídla jsou nejen chutná, ale i vizuálně atraktivní. Méně viditelnou, ale neméně důležitou postavou je bratr Dlabalové Petr, který se stará o účetnictví.

Long Story Short Foto: archiv podniku

Tihle tři dohromady vytvořili místo, kde s radostí strávíte jeden líný víkend. Odpoledne se ubytujete ve vkusně zařízeném hostelu, který kromě sdílených pokojů nabízí i soukromé, večer si užijete s drinkem a občerstvením na terase kavárny, ráno si dáte k snídani úžasný domácí chléb, oběd si vychutnáte na klidné zahrádce Eatery & Bakery ve vnitrobloku a protáhnete si ho i s dezertem na několik hodin.

A pokud vás přece jen začnou svrbět nohy, můžete vyrazit do města do kavárny And The Story Begins. Ta je dalším dílem Dlabalové a Heneše a s výrazným neonem nad barovým pultem připomíná berlínský underground. „Vyrostl nám tady z toho gigant,“ uznává Heneš. „Ale takhle nám to zatím stačí, teď děláme maximum, aby se to všechno usadilo.“

Delikatesy, kam se podíváte

Chcete‑li se dobře najíst, možností je v Olomouci spousta. Jako první vás nejspíš napadne vyhlášená restaurace Entrée šéfkuchaře Přemka Forejta, která si i šest let po otevření drží vysokou úroveň a nepřestává překvapovat originálními pokrmy.

Především milovníci masa si ale užijí i Steak restaurant v prostorách bývalé autodílny, kde v kuchyni válí Jiří Dittrich a kromě steaků nabízí i další špičkové suroviny z regionálních farem. Podobně jako v Entrée tady navíc výbornou kuchyni doplňuje zajímavé prostředí, které má na svědomí opět architekt Pavel Kříž (jeho příběh jsme popsali v červnovém čísle – pozn. red.).

V Olomouci mají pobočku také vynikající hranolky Faency Fries, vyzkoušet můžete Špagetárnu se špagetami na mnoho způsobů nebo palačinky z Little Crêperie. A v The Buns dostanete výborné burgery a hot dogy. Hledáte‑li něco zdravějšího, zavítejte do Bistré krávy nebo Bistra Rozmarýny.

Steak restaurant Foto: archiv podniku

Kouzelné na Olomouci je, že díky její kompaktnosti máte většinu podniků na vzdálenosti několika stovek metrů. Jednou z výjimek je Zmrzlinárium Café Centro, k němuž si z centra musíte trochu zajít, ale na zmrzlinu je to jasná volba. Dostanete na výběr z řady netradičních příchutí a velké porce si vychutnáte v klidné lokaci poblíž olomouckých tenisových kurtů, kde se cukrárna nachází.

Hvězda v důchodu

R oman Paulus je v české gastronomii pojem. Za jeho působení v hotelu Alcron získala tamní restaurace šestkrát za sebou michelinskou hvězdu (2012 až 2017 – pozn. red.). Loni však hotelovou kuchyni opustil a rozhodl se změnit prostředí. V listopadu Paulus zamířil do Olomouce, což nebyla náhodná volba. Dlouhodobě spolupracuje s Richardem Morávkem, developerem a majitelem olomoucké Galerie Šantovka, který v tomto obchodním centru provozuje rodinnou restauraci Lobster.

Paulus pro něj začal pracovat, což mnoho lidí překvapilo. Z restaurace prestižního hotelu jít vařit do „obchoďáku“? Jenže šéfkuchař nabízí širší perspektivu. Jeho záběr se vztahuje i na catering, různé festivaly či pop‑upy, což není až tak odlišné od působení v Praze. „Nestarali jsme se jen o michelinskou restauraci. Vařil jsem také na různých akcích, dělal bufety a snídaně. Takže velká změna to není,“ vysvětluje. „Čím víc to expandovalo a přibývalo práce, tak jsem se k Alcronu skoro nedostával.“

Roman Paulus Foto: archiv podniku

V nové budově Centrum Envelopa si navíc má v září otevřít bistro, které ponese jeho jméno. „Chceme, aby tam lidé chodili při obědových pauzách. Pět jídel každý den, polévka, salát, rozmanitá strava,“ plánoval. Laťku z Alcronu by rád udržel i v odlišném typu restaurace. „Když vaříte určitou úroveň a jste zvyklý na náročné klienty, tak i jinou službu můžete nabídnout v kvalitě vyšší než u konkurence.“

Jistě už nebude na očích tak jako v dobách největší slávy, ale s tím počítá – a vlastně to byl i jeden z důvodů jeho odchodu. „Práce šéfkuchaře v hotelu typu Alcron je náročná a není to jenom to hezké. Už se nechci ráno probouzet s tím, že odejdu do práce a vrátím se až půl hodiny před tím, než zase půjdu spát. Málokdo to vydrží dlouho. Je to stejné, jako když jde sportovec do důchodu. Já jsem v tomto směru taky v důchodu. Ale neberu to jako degradaci, vaření je to tady hezké!“

Kavárenský ráj

Pokud si užíváte toulání po kavárnách, nebudete v Olomouci vědět, kam dřív. Útulná kavárna v historickém domě zvaná Miss Sophie’s? Minimalisticky zařízené Kafe jak lusk? Caffé Trieste s výhledem na celé Dolní náměstí? Nebo snad miniaturní Pikola, sesterský podnik známé kavárny v Šumperku?

Například Coffee Library kombinuje koncept kavárny a bistra a má krásnou zahrádku na univerzitním dvoře: ideální na čtení, studium, práci nebo jen relaxaci. Pracovat se vám bude dobře také v Telegraphu, což je kromě kavárny i galerie a coworkingový prostor.

Coffee Library Foto: archiv podniku

Loni v prosinci pak během rozvolnění pandemických opatření otevřel Kafec ve Vile Primavesi, a ač musel krátce poté přejít do režimu okénka, mezi místními se stal rychle populárním. Ne náhodou: posezení na zahrádce secesní vily patří k tomu nejpříjemnějšímu, co můžete v Olomouci zažít! A to už v takové konkurenci něco znamená.

Na výlet!

Nejen samotná Olomouc stojí za pozornost, ale i její přilehlé okolí. K oblíbeným výletům patří třeba cesta na Svatý Kopeček. Bývala to historická obec, dnes už je to městská čtvrť, především ale jde o poutní místo, k němuž vede cesta lipovou alejí. Jeho dominantou je majestátní bazilika Navštívení Panny Marie, která prošla v minulých letech rekonstrukcí a sama o sobě stojí za navštívení. V tamní kavárně si můžete dát kávu, čaj nebo zmrzlinu. Donedávna byla lákavou gastro destinací i prvorepubliková Šmeralova vila, nyní už ale slouží jen svatbám.

Šmeralova vila Foto: archiv podniku

Bělecký Mlýn vyžaduje trochu větší výlet. Nachází se u Prostějova a nabízí dokonalou romantiku v údolí řeky Romže. Můžete tam pozorovat v oboře divočáky a pak si v tamní restauraci pochutnat na domácím chlebu a poctivé kuchyni, třeba vynikajících bavorských vdolcích.

Anebo vyrazte do přírodní rezervace s příhodným názvem Království, kde vás udeří do nosu vůně bující flóry. Dominantou tohoto chráněného lužního lesa je 500 let starý královský dub, gastronomickou ozdobou pak pizzerie Hradlo s nejlepší pizzou v širém okolí.