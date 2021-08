Určitě to také cítíte. S blížícím se koncem léta se věci dávají do pohybu, všechno běží a vy máte po dlouhé době zase pocit, že nestíháte. Nebo že byste ještě před podzimem chtěli stihnout víc. Možná vyjet někam ven a zkusit něco, co tak dlouho odkládáte − já jsem třeba vzala na milost horské kolo a vyrazila sjíždět kopce v Jizerských horách.

Nebo si po dvou letech konečně naplno užít uvolněnou atmosféru filmového festivalu v Karlových Varech! Podpořit v sobě kulturního ducha, potkat na kolonádě třeba Ethana Hawka nebo Michaela Caina…

A také vidět nový film o fenomenálním běžci Emilu Zátopkovi. Jeho heslo: Když nemůžeš, přidej! známe snad všichni, kdo jsme kdy prošli pod vedením nějakého sportovního trenéra. Jenže jeho život měl i temnější stránku, spolupráci s StB. Ani té se režisér David Ondříček při natáčení nevyhýbal. Potkali jsme se s ním u nich na chatě a vyzpovídali rovnou i Marthu Issovou, jeho životní partnerku, které zároveň svěřil roli Dany Zátopkové.

Přiznávám se, že filmy se sportovní tematikou miluju. Nesčetněkrát jsem viděla Coache Cartera, Rivaly i Rockyho. Čekám na novou sérii The Ballers a vždycky mě znovu a znovu pohltí příběh hráče amerického fotbalu Michaela Ohera nebo dramatické Vzpomínky na Titány. Česká tvorba pro mě zatím není ničím výjimečná, i když příběhy Okresního přeboru v sobě skrývají velké pravdy. Možná proto se na Zátopka těším o to víc a doufám, že se mu podaří i díky výkonům Marthy Issové a Václava Neužila v hlavních rolích diváky strhnout.

Tak hezké léto a nezapomeňte: Když budete hrát jako vítězové a chovat se jako vítězové, budete vítězové! (Coach Carter)