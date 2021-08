Vypadá spíše jako vesmírná loď. Je snad trochu klišé říct, že má minimálně hvězdný zvuk, ale nač být zbytečně skromný! Francouzský módní dům Louis Vuitton ostatně v kategorii moderního audia není žádným nováčkem. Letos představuje futuristický bezdrátový reproduktor pojmenovaný Horizon Light Up.

Kónický tvar podědil od kabelky Toupie, jejímž autorem je umělecký ředitel dámských kolekcí značky Nicolas Ghesquière, tradici však propojuje s inovací díky odvážnému, možná až excentrickému, konceptu. Stačí totiž tuhle elegantní káču zapnout a čeká vás audiovizuální zážitek. Světelná show plná barev s motivem ikonického květinového monogramu má sedm odstínů, které se mění v rytmu hudby. K tomu se přidávají zářivá písmena „L−O−U−I−S−V−U−I−T−T−O−N“ jako čára rovníku přesně ve středu objektu, aby nebylo pochyb o tom, kdo za touhle hračkou stojí.

Díky svému unikátnímu tvaru má navíc reproduktor mnoho akustických benefitů. Usaďte jej na podstavec a užijte si zvuk na všechny světové strany. Položte jej na bok a hudba se line jen jedním směrem. Jako umělecký objekt může zdobit domov, díky váze kolem jednoho kilogramu a výšce zhruba 18 centimetrů je ale také praktickým potěšením na výlet. A nebyl by to Louis Vuitton, kdyby chyběly kožené detaily. Na stylovém poutku si tak můžete reproduktor zavěsit na zápěstí a vyrazit třeba na piknik nebo písečnou dunu chladnoucí v zapadajícím slunci. Tohle je dokonalý soulad s cestovatelským duchem značky. Horizon Light Up jde ale ještě dál. Je manifestací kreativity a posouvá hranice toho, jak by měly předměty, které jsou stejně tak praktické jako krásné, vypadat.

Futuristický bezdrátový reproduktor pojmenovaný Horizon Light Up Foto: archiv značky