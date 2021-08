Vrstvy černých nanotrubic oxidu titaničitého pro ciferníky hodinek Chronotechna byly exkluzivně vyvinuty ve spolupráci s týmem Dr. Jana Macáka z Centra materiálů a nanotechnologií při FCHT na Univerzitě Pardubice a Středoevropského technologického institutu VUT v Brně.

Hodinky NanoDive 42 mm jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy 316L. Jsou vodotěsné do 100 metrů. Lunetou lze otáčet dvěma směry. Mají šroubovací korunku a dvojitou antireflexní vrstvu na safírovém skle. Pro vylepšení vlastností materiálu využívá Chronotechna precizních metod kartáčování, leštění a zdobení každé komponenty. To dává modelu NanoDive na první pohled jedinečný vzhled. Pouzdro hodinek je navíc zesíleno aplikací černého povlaku DLC (Diamond like Carbon).

Hodinky NanoDive jsou prvním modelem Chronotechny, které mají oficiální certifikovaný chronometr. Jejich ruční výroba probíhá ve Švýcarsku. Každý chronometr má jedinečné identifikační číslo, které je na něm vyryto společně s číslem certifikátu vydaným zkušebnou COSC.

Chronotechna se rozhodla vybrat peníze na nový model na Kickstarteru, kampaň se rozběhla ve čtvrtek a nyní už hlásí s přehledem splněno.

Společnost Chronotechna byla založena v roce 1946 jako státní Československý výrobce hodinářských komponent. V roce 1954 společnost uvedla na trh značku SPARTAK a v roce 1957 značku PRIM pro svoje náramkové hodinky. Více než 30 let se kolektivně řízený podnik neustále vyvíjel a vyráběl kvalitní české hodinky a hodiny, které měly bohatou tradici. Krátce po sametové revoluci byla Chronotechna zprivatizována a svou původní činnost v roce 2000 ukončila. O 18 let později došlo k oživení odkazu společnosti.

Značku Chronotechna oživil švýcarský podnikatel Harry Guhl. Foto: Alexander Dobrovodský

V roce 2020 převzal Chronotechnu podnikatel Harry Guhl, který se, mimo jiné, zasloužil o znovuzrození firmy Czapek & Cie (přečtěte si jejich příběh). I přes to, že komponenty hodinek Chronotechna dnes pocházejí ze Švýcarska, ústředí a výrobní dílna Chronotechny je v Praze.

„Česká věda, švýcarská kvalita a spravedlivé ceny pro nás nejsou protichůdnými pojmy. Pokud je navíc přetvoříme do formy kvalitních mechanických hodinek, je to dokonce velká zábava,“ prohlašuje Guhl.