Do lázní si můžete zajít leckde, ale jen v těchto se budete cítit jako opravdoví králové. Stačí zamířit do Mariánských Lázní, do hotelu Nové Lázně a v něm hledat lázně římské. Lázně na třetí = dokonalý relax.

Britský král Edvard VII. navštívil Mariánské Lázně hned devětkrát. Není divu: kouzelné město na západě Čech s krásnou kolonádou je jako stvořené k dobíjení energie. Edvardovi VII. v něm dokonce stvořili místo, kde mohl dokonale relaxovat: lázeňskou královskou kabinu jako součást římských lázní. Kabinu i celé lázně teď můžete okusit také. Jsou součástí pětihvězdičkového hotelu Nové Lázně, který patří do sítě Ensana Health Spa Hotels, a hezčí lázně byste v Česku hledali stěží. Jakmile do nich vstoupíte, jen těžko budete moci spustit oči z bohatě vymalované klenby či majestátních toskánských sloupů ze salcburského rudého mramoru. Tohle prostředí skutečně působí královsky; není divu, že kromě Edvarda VII. se tam chodili smočit a odpočívat i jiní panovníci z různých zemí světa. A nejen oni, hotel navštívil třeba i básník Johann Wolfgang Goethe, jehož sochu najdete nedaleko kolonády. Ale zpět k lázním. Jejich historie sahá do roku 1896 a dva bazény se dochovaly přímo z 19. století. Kromě nich se v prostorách nachází také bazén s protiproudem, vířivka, dvě sauny (90 °C), sanarium (60 °C), parní lázeň (85 °C), Kneippova terapie, ochlazovací bazének, fontánka s ledovou tříští a relaxační místnost k odpočinku. Zamířit můžete ale i do již zmíněné královské kabiny, kterou stejně jako římské lázně navrhl architekt Josef Schafferand a má dvě místnosti. Vstupní slouží relaxaci a Edvard VII. si z ní užíval pohled do hotelového parku, v té druhé se pak odehrávají procedury a nachází se v ní i původní královská vana. Užít si tam můžete třeba minerální koupel ve vodě z Mariina pramene, který obsahuje přírodní oxid uhličitý. Pocit královské rozkoše umocňují perské koberce a jemné hedvábné tapety. Římské lázně v hotelu Nové Lázně v Mariánských Lázních Je-li vám bližší rakouská monarchie, můžete zavítat do Císařské kabiny, která patřila Františku Josefu I. Habsburskému. V roce 1904 se na místě dokonce s Edvardem VII. sešel. Monarchy byste už dnes v římských lázních pohledali těžko, známé osobnosti tam ale míří dodnes. A není divu, pocit královského relaxu vám podobně nabídne máloco jiného. Historická krása A bude-li vám to přece jen málo nebo se vám nebude chtít pryč, můžete rovnou v hotelu Nové Lázně zůstat. V luxusní novorenesanční stavbě, jejíž historie sahá až do roku 1828, bydleli i spisovatelé Goethe či Gogol nebo skladatelé Wagner a Chopin, který má v Mariánských Lázních také památník. Kromě římských lázní si můžete v krásných a citlivě zrekonstruovaných prostorách užít i mnoha dalších procedur. Sportovní nadšenci si mohou zakoupit golfový balíček a zahrát si přímo v Royal Golf Clubu v Mariánských Lázních. Hotel Nové Lázně v Mariánských Lázních Foto: Ensana Hotels Nikdo by ale neměl minout Royal restaurant, tedy hotelovou restauraci v Nových Lázních, které šéfuje Jiří Kupricht, kuchař se zkušenostmi z nejluxusnějších pražských hotelů, a je vybavena historizujícím nábytkem a elegantními lustry. Kupricht vybírá špičkové suroviny, často od lokálních dodavatelů, a nabízí pestrou kuchyni s dostatečným výběrem zdravých pokrmů pro lázeňské hosty. To vše ve spojení se samotnými Mariánskými Lázněmi, které se stejně jako další evropská města nedávno dostaly na seznam světového dědictví UNESCO, tvoří kombinaci, které se jen těžko odolává. Období lockdownu bylo dlouhé a hýčkat potřebujeme všichni; tady krok vedle určitě neuděláte.